Пора гололеда – как не упасть на льду

Лед – это главный враг пешеходов в зимнее время. К сожалению, зачастую снегоуборочные машины не успевают чистить дороги и тротуары, так что пешеходам приходится справляться со сложной миссией «хождения по льду». Неудивительно, что люди с плохой координацией не справляются с ней. И хорошо, если просто падают – ведь многие ломают себе руки, ноги и все, что можно только представить.

Как не упасть на льду: