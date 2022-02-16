Пора гололеда – как не упасть на льду
Лед – это главный враг пешеходов в зимнее время. К сожалению, зачастую снегоуборочные машины не успевают чистить дороги и тротуары, так что пешеходам приходится справляться со сложной миссией «хождения по льду». Неудивительно, что люди с плохой координацией не справляются с ней. И хорошо, если просто падают – ведь многие ломают себе руки, ноги и все, что можно только представить.
Как не упасть на льду:
Не спешить, рассчитать свое время. На работу, на учебу зимой все равно придется дольше добираться. К тому же, когда на улице гололед, нужно быть очень бдительным, смотреть по сторонам и идти медленно.
«Искать лед» под снегом. Нередко пешеход может подумать, что идет по снегу, когда на самом деле под ним скрывается лед.
Держаться за перила на ступеньках. Браться за перила зимой не особо приятно – холодно как никак, но это вынужденная мера, чтобы сохранить равновесие. Ведь падать с лестницы намного неприятнее, чем замерзшие руки.
Смотреть на плитку. Часто уличную плитку кладут, забывая о том, что по ней будут ходить люди. Они бывают скользкими даже без гололеда.
Покупать обувь на зиму с подходящей подошвой, которая не скользит. Современные бренды в первую очередь думают об удобстве, так что не редкость – встретить обувь с резиновыми вставками или мелкими пупырышками. А также можно купить насадки для обуви отдельно.
Тщательно и крепко завязывать шнурки, чтобы обувь плотно прилегала к ноге. Тогда в ней сложно поскользнуться.
Избегать интенсивных перемещений при температуре -2/+2. По словам врачей, которые работают в травмпункте, именно при такой погоде люди чаще падают и ломают себе конечности.
Ходить «пингвинчиком» - шустро и не задерживаться на одном месте. Не стоит наступать сначала на пятку, затем на лодыжку – именно при такой ходьбе и поскальзываются.
Вынуть руки из карманов и помогать ими поддержать равновесие.