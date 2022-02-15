Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:21 15.02.2022

Водителей Нур-Султана попросили воздержаться от дальних поездок

Нур-Султан снег Фото: УВП Нур-Султана
Полиция Нур-Султана призвала водителей воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и при необходимости воспользоваться альтернативным пассажирским транспортом из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Учитывая сложную метеорологическую обстановку в Нур-Султане, столичная полиция рекомендовала не выпускать детей из дома без сопровождения взрослых.

При движении на личном транспорте по улицам города, водителей призвали не создавать помехи колонам спецтехники коммунальных служб, а также при необходимости оказывать помощь другим участникам дорожного движения.

Водителям, проезжающим город транзитом, необходимо парковаться только в обозначенных местах и не оставлять авто вдоль магистралей при выезде из города.

Согласно анализу аварийности, с начала года на территории города зарегистрировали 3620 ДТП, в результате которых пострадали 45 человек.

Данияр Кунафин
Нур-Султан
Небольшой спад заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
15.02.2022
Два иностранца участвовали в захвате здания акимата Алматы
15.02.2022
Алматинец покорил жюри украинского шоу «Голос»
15.02.2022
Казахстанцы просят отменить предмет «Самопознание» – ответ Минобразования
15.02.2022
Казахстанцам, сдающим жилье в аренду, необходимо уплатить налоги — КГД
15.02.2022
Главная Топ LIVE Все