Водителей Нур-Султана попросили воздержаться от дальних поездок

Учитывая сложную метеорологическую обстановку в Нур-Султане, столичная полиция рекомендовала не выпускать детей из дома без сопровождения взрослых.

При движении на личном транспорте по улицам города, водителей призвали не создавать помехи колонам спецтехники коммунальных служб, а также при необходимости оказывать помощь другим участникам дорожного движения.

Водителям, проезжающим город транзитом, необходимо парковаться только в обозначенных местах и не оставлять авто вдоль магистралей при выезде из города.

Согласно анализу аварийности, с начала года на территории города зарегистрировали 3620 ДТП, в результате которых пострадали 45 человек.