23:21 15.02.2022
Водителей Нур-Султана попросили воздержаться от дальних поездок
Фото: УВП Нур-Султана
Полиция Нур-Султана призвала водителей воздержаться от дальних поездок на личном транспорте и при необходимости воспользоваться альтернативным пассажирским транспортом из-за погодных условий, сообщает Zakon.kz.
Учитывая сложную метеорологическую обстановку в Нур-Султане, столичная полиция рекомендовала не выпускать детей из дома без сопровождения взрослых.
При движении на личном транспорте по улицам города, водителей призвали не создавать помехи колонам спецтехники коммунальных служб, а также при необходимости оказывать помощь другим участникам дорожного движения.
Водителям, проезжающим город транзитом, необходимо парковаться только в обозначенных местах и не оставлять авто вдоль магистралей при выезде из города.
Согласно анализу аварийности, с начала года на территории города зарегистрировали 3620 ДТП, в результате которых пострадали 45 человек.