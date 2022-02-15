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23:39 15.02.2022

100% коллективного иммунитета к КВИ достигли в Петербурге

Коронавирус Петербург Фото: pixabay
В Санкт-Петербурге привиты более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей. На сегодняшний день полностью привиты 81,5 млн россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9%, сообщает Zakon.kz.

В Санкт-Петербурге уровень коллективного иммунитета от COVID-19 достиг 100%. Об этом заявил первый заместитель комитета по здравоохранению Андрей Сарана, передает РИА Новости.

Если говорить о так называемом коллективном иммунитете, то, согласно сайту министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты.Андрей Сарана

По его словам, в городе привиты более 3,14 миллиона человек, вакцину от коронавируса получили более 2400 детей.

У нас работает 190 пунктов, есть 92 пункта для детей, 50 передвижных пунктов. За вчерашний день мы привили более 7000 человек, люди идут, спрос есть.Андрей Сарана

Иммунизация остается самым надежным способом защиты. На сегодняшний день полностью привиты 81,5 млн россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 61,9%.

Данияр Кунафин
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