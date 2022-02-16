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01:14 16.02.2022

«Оскар»-2022: зрители выберут лучший фильм в Twitter

Оскар 2022 Фото: pixabay
Зрительская номинация не войдет в официальные категории номинации, однако голосование даст возможность фанатам высказать свое мнение о лучших фильмах 2021 года, сообщает Zakon.kz.

Американская киноакадемия анонсировала введение зрительской номинации, сообщает The Hollywood Reporter.

Члены Академии будут не единственными, кто проголосует за свои любимые фильмы в преддверии 94-й церемонии вручения премии «Оскар».

Пользователи Twitter смогут проголосовать за свои любимые фильмы, вышедшие в 2021 году, независимо от того, был ли фильм номинирован на премию. Для этого нужно использовать хэштег #OscarsFanFavorite.

Фильм, набравший наибольшее количество голосов фанатов к 3 марта, будет отмечен во время трансляции церемонии награждения 27 марта.

Отмечается, что зрительская номинация не войдет в официальные категории номинации, однако голосование даст возможность фанатам высказать свое мнение о лучших фильмах 2021 года.

Возможными ведущими «Оскара» в 2022 году названы стендап-комедиантки Эми Шумер и Ванда Сайкс, а также актриса Реджина Холл.

Данияр Кунафин
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