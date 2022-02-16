11 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (–44 171+ и 1 157 КВИ-), из них в стационарах находится 6191 пациент, на амбулаторном уровне –39 137.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 308 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 133,

на аппарате ИВЛ – 101.