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Законодательство РК
08:15 16.02.2022

11 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки

коридор Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (–44 171+ и 1 157 КВИ-), из них в стационарах находится 6191 пациент, на амбулаторном уровне –39 137.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 308 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 133,

  • на аппарате ИВЛ – 101.

смертность

Фото: Минздрав РК

Елена Беляева
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