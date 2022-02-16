08:15 16.02.2022
11 казахстанцев скончались от COVID-19 и коронавирусной пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 45 328 человек (–44 171+ и 1 157 КВИ-), из них в стационарах находится 6191 пациент, на амбулаторном уровне –39 137.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 308 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 133,
на аппарате ИВЛ – 101.
Фото: Минздрав РК