07:00 16.02.2022
Россияне опубликовали первые результаты испытаний назальной вакцины от КВИ
Фото: Zakon.kz
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19, передает Zakon.kz.
Как пишут РИА Новости, в исследовании препарата приняли участие более 50 добровольцев. Все они уже вакцинированы. По словам эксперта, никаких осложнений пока врачи не наблюдают.
53 человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет. Александр Гинцбург
Назальная вакцина от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработана Центром Гамалеи.