Россияне опубликовали первые результаты испытаний назальной вакцины от КВИ

Как пишут РИА Новости, в исследовании препарата приняли участие более 50 добровольцев. Все они уже вакцинированы. По словам эксперта, никаких осложнений пока врачи не наблюдают.

53 человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет. Александр Гинцбург

Назальная вакцина от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработана Центром Гамалеи.