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07:00 16.02.2022

Россияне опубликовали первые результаты испытаний назальной вакцины от КВИ

коронавирус Фото: Zakon.kz
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об испытаниях назальной вакцины от COVID-19, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, в исследовании препарата приняли участие более 50 добровольцев. Все они уже вакцинированы. По словам эксперта, никаких осложнений пока врачи не наблюдают.

53 человека на вчерашнее утро было вакцинировано. Никаких осложнений у добровольцев нет. Александр Гинцбург

Назальная вакцина от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработана Центром Гамалеи.

Елена Беляева
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