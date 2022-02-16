«Фонарик» и «калькулятор калорий» тоже могут воровать данные – эксперт

Агентству «Прайм» аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, что к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести наличие скрытого вредоносного ПО на телефоне.

Как уточнила эксперт, вредоносные ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Лынова пояснила, что это может быть любое приложение, даже «фонарик», редактор фотографий или приложение для подсчета калорий.

Аналитик посоветовала пользоваться официальными магазинами приложений, чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации.