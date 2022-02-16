07:35 16.02.2022
«Фонарик» и «калькулятор калорий» тоже могут воровать данные – эксперт
Фото: pixabay
Специалист по безопасности Татьяна Лынова заявила, что защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, сообщает Zakon.kz.
Агентству «Прайм» аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова рассказала, что к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести наличие скрытого вредоносного ПО на телефоне.
Как уточнила эксперт, вредоносные ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Лынова пояснила, что это может быть любое приложение, даже «фонарик», редактор фотографий или приложение для подсчета калорий.
Аналитик посоветовала пользоваться официальными магазинами приложений, чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации.
Рекомендуется пользоваться мобильными антивирусными средствами, чтобы своевременно зафиксировать скрытую вредоносную активность и поддерживать актуальность версии установленной операционной системы, чтобы отрезать путь злоумышленникам к вашему устройству через известные уязвимости, которые могут быть использованы для незаметной установки шпионских программ. Татьяна Лынова