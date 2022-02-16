08:21 16.02.2022
Коронавирус в Казахстане: столица и Карагандинская область перешли в «желтую» зону
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Нур-Султан и Карагандинская область перешли из «красной» в «желтую» зону, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:
в «красной» зоне: Алматы и Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;
в «желтой» зоне: Нур-Султан и Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области;
в «зеленой» зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.