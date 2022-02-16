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08:21 16.02.2022

Коронавирус в Казахстане: столица и Карагандинская область перешли в «желтую» зону

коронавирус Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 15 февраля предоставили в МВК по нераспространению COVID-19. Нур-Султан и Карагандинская область перешли из «красной» в «желтую» зону, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана:

  • в «красной» зоне: Алматы и Акмолинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области;

  • в «желтой» зоне: Нур-Султан и Алматинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области;

  • в «зеленой» зоне: Шымкент и Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

Елена Беляева
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