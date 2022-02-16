В редких случаях у заболевших коронавирусом может развиться энцефалит – эксперт

В интервью порталу Ura.ru он отметил, что природа данного явления обсуждается. Энцефалит может быть иммунный вторичный, но может и с вирусным триггером.

Энцефалит – группа заболеваний, характеризующихся воспалением головного мозга. Энцефалиты делят на первичные и вторичные, вирусные и микробные, инфекционно-аллергические, аллергические и токсические.

Врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии лечебного факультета РУДН, кандидат медицинских наук Алла Струценко сравнила коронавирус с болезнью, которая вызвала эпидемию в начале XX века.

То, что страдает центральная нервная система, – это несомненно. Это не только сосудистые вещи. Мне, как неврологу, кажется, что есть что-то общее с эпидемией летаргического энцефалита, которая была больше 100 лет назад. Это нарушение сна и бодрствования, нарушение терморегуляции, эмоциональные нарушения, – отметила эксперт.