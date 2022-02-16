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09:42 16.02.2022

Работу аудиторских организаций будут мониторить в АФМ

мониторинг аудиторских компаний Фото: pixabay
В Агентстве по финансовому мониторингу поставили под сомнение деятельность аудиторских организаций и считают необходимым проверять их работу, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в АФМ, аудиторские организации, оказывая свои услуги, проверяют финансовую деятельность клиентов для выявления пробелов в их работе, консультируют по вопросам налогообложения, учетной политики предприятия. И потому они могут своевременно обнаружить те или иные признаки теневых схем, в частности, уклонения от налогообложения, хищения бюджетных средств, незаконный вывод денежных средств и перевод в офшоры.

В этой связи аудиторские организации включены в перечень субъектов финансового мониторинга и на них распространяются все требования закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма. Пресс-служба АФМ

В Казахстане действует 484 аудиторских организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансовых операциях Агентства по финансовому мониторингу.

Как отметили в АФМ, меньшая часть из зарегистрированных в системе сбора данных аудиторских организаций направляет сообщения о пороговых и подозрительных операциях.

Агентство в свою очередь направляет вышеуказанные сведения регулятору аудиторских организаций – Комитету внутреннего государственного аудита – для последующей проверки и принятия необходимых мер.

Выявление по итогам проверки фактов несоблюдения требований закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма наносит серьезный ущерб деловой репутации таких аудиторских компаний, отмечают в агентстве.

Лариса Черненко
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