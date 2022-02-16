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10:39 16.02.2022

Криштиану Роналду забил первый гол в 2022 году

Футбол Гол Брайтон Фото: Instagram/manchesterunited
Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прервал безголевую серию из шести игр в чемпионате АПЛ, став автором мяча во встрече против «Брайтон энд Хоув Альбион», сообщает Zakon.kz.

На родном стадионе «Олд Траффорд» в рамках перенесенного 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон». Хозяева первыми открыли счет. В начале второго тайма автором гола стал нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

На 7-й добавленной минуте матча Бруну Фернандеш удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». Тем самым подопечные Ральфа Рангника набрали 40 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Куандык Шынасилов
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