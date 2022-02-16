Криштиану Роналду забил первый гол в 2022 году

На родном стадионе «Олд Траффорд» в рамках перенесенного 18-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Брайтон». Хозяева первыми открыли счет. В начале второго тайма автором гола стал нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

На 7-й добавленной минуте матча Бруну Фернандеш удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». Тем самым подопечные Ральфа Рангника набрали 40 очков и располагаются на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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