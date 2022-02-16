В Жезказгане врачи спасли мальчика, который проглотил иголку

Инцидент произошел в городе Каражале. Как сообщает Telegram-канал «Патриот», иголка с впаянным шариком на конце застряла в желудке. Ребенок испугался и не сразу, а спустя двое суток рассказал родителям о случившемся. Они тут же отвезли сына в местную больницу, где хирурги осмотрели мальчика и приняли решение госпитализировать его в больницу Жезказгана.

Юный пациент жаловался на боли в животе. Обзорная рентгенография подтвердила наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Во время обследования эзофагофиброгастродуоденоскопии (ЭФГДС) было установлено, что инородное тело находилось в антральном отделе желудка. Управление здравоохранения Карагандинской области

Отмечается, что врачи извлекли иглу эндоскопически. Жизни ребенка ничего не угрожает.