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09:56 16.02.2022

В Жезказгане врачи спасли мальчика, который проглотил иголку

иголка Фото: pixabay
В Карагандинской области десятилетний мальчик проглотил иголку. Из-за боязни признаться об этом родителям ребенок два дня жил с инородным телом в желудке, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел в городе Каражале. Как сообщает Telegram-канал «Патриот», иголка с впаянным шариком на конце застряла в желудке. Ребенок испугался и не сразу, а спустя двое суток рассказал родителям о случившемся. Они тут же отвезли сына в местную больницу, где хирурги осмотрели мальчика и приняли решение госпитализировать его в больницу Жезказгана.

Юный пациент жаловался на боли в животе. Обзорная рентгенография подтвердила наличие инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Во время обследования эзофагофиброгастродуоденоскопии (ЭФГДС) было установлено, что инородное тело находилось в антральном отделе желудка. Управление здравоохранения Карагандинской области

Отмечается, что врачи извлекли иглу эндоскопически. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Оксана Житникова
Карагандинская область
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