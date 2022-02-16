Меньше пыли и вреда: как «АрселорМиттал Темиртау» снижает выбросы

Каждое утро на предприятии начинается с доклада о метеоусловиях.

Дело в том, что роза ветров изменилась с момента строительства города. Теперь в зимнее время ветер дует с предприятия на город. Конечно же, изменить розу ветров нам не под силу, но мы держим на контроле этот процесс, – объясняет директор по экологии АО «АрселорМиттал Темиртау» Мадина Куантаева. – Ежедневно ведется контроль работы котлов для того, чтобы они работали с разряжением и ни в коем случае не переходили на работу с положительным давлением. На производственных совещаниях с утра экологи докладывают о метеоусловиях на день, при неблагоприятных метеоусловиях работа предприятия ведется с учетом режимов НМУ. Компания заинтересована в том, чтобы воздух стал чище. Модернизация производства, новые фильтры и пылеулавливатели – Дорожной картой предусмотрен комплекс мероприятий.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

К примеру, в доменном цехе проведена масштабная реконструкция печи № 3.

Был не только увеличен объем производства, но и построена аспирационная установка. Сейчас все выбросы с литейного двора и бункерной эстакады улавливаются при помощи рукавных фильтров. Затем эта пыль вторично используется. Сырье перерабатывается и возвращается к нам в виде продукта для доменных печей, – пояснил директор аглодоменного производства Сергей Былинкин.

Установка современных рукавных фильтров планируется на второй доменной печи. Это позволит улавливать выбросы, которые образуются при загрузке домны и выпуске чугуна.

На ТЭЦ-ПВС будет установлен новый котел, аналогов которого нет в Казахстане. Его запуск намечен к следующему отопительному сезону – в октябре 2022 года. Оборудование уже доставлено и ведется монтаж.

На новом котле предусмотрена двухступенчатая система очистки. По словам Мадины Куантаевой, это позволит существенно сократить эмиссии по диоксиду серы и пыли – до европейских нормативов.

Масштабный проект реализуется на агломерационном производстве. В 2021 году построили новый электрофильтр агломашины №5. Теперь вся улавливаемая пыль с содержанием металла и железа возвращается обратно в производство.

Фото: «АрселорМиттал Темиртау»

Благодаря реализации этого проекта предприятие снизило выбросы на 2000 тонн. В 2023-2024 годах планируется построить такие же очистные установки еще на двух агломашинах.

Все представленные нам проекты направлены на улучшение экологии. Что-то строится, что-то уже запущено в работу. Для меня было важно не только узнать планы, но и увидеть своими глазами, какая работа ведется на комбинате, – отметил депутат маслихата Дархан Баянов.

По словам секретаря городского маслихата Алексея Ломакина, депутаты намерены раз в квартал посещать комбинат и отслеживать выполнение экологических проектов.