Теплую весну обещают синоптики казахстанцам

Согласно выпущенному Гидрометцентром пилотному проекту сезонного прогноза, весной ожидается больше дней с положительной аномалией температуры воздуха.

В марте средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°С на большей части республики, около нормы – в Западно-Казахстанской и на северо-западе Атырауской области.

В апреле практически на всей территории страны температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С, около нормы – в Западно-Казахстанской, на большей части Восточно-Казахстанской, на юго-востоке Алматинской области.

Однако весной погода может преподнести зимние сюрпризы, ведь в переходный сезон синоптические процессы крайне неустойчивы. При притоках холодных воздушных масс могут разгуляться и метели со cнегопадом преимущественно в северных регионах, а при арктических вторжениях антициклонов в южных регионах вероятны заморозки. РГП «Казгидромет»

Отмечается, что в мае средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около многолетней нормы. Однако в ряде областей в майские дни чаще ожидается температура воздуха ниже климатической нормы на 1°С – в северных, центральных и восточных регионах страны. Предполагается, что это будет связано с затоком холодных воздушных масс из районов Сибири.

Синоптики рассказали и о количестве осадков, ожидающихся в весенние месяцы.