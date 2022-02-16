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10:49 16.02.2022

Рысь и соболь попали в кадр фотоловушки в заповеднике ВКО

фотоловушка в заповеднике Фото: instagram.com/markakol_1976
В фотоловушку Маркакольского заповедника на востоке Казахстана попали дикие животные. А именно: рысь, соболь, белка и заяц, сообщает Zakon.kz.

Кадры были опубликованы на странице заповедника в Instagram.

Инспектор МГПЗ Краснопеев Н.В. ветеран заповедного дела установил фотоловушку на участке «Матабайский ельник». В объектив фотоловушки попали ряд интересных животных. Особо ценным является особь рыси, что не могло нас не порадовать. Также вместе с рысью в кадр попали соболь, белка и заяц, - гласит подпись к фотографиям.

Маркакольский государственный природный заповедник — заповедник в Восточно-Казахстанской области, в окрестностях озера Маркаколь.

Основан 4 августа 1976 года, площадь 71,3 тыс. га.

Анастасия Московчук
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