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Законодательство РК
11:28 16.02.2022

Менее половины выпускников-педагогов смогли пройти тестирование – Аймагамбетов

аудитория студенты тест Фото: Zakon.kz
Министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов рассказал о новой системе приема на работу педагогов, отметив, что менее половины выпускников набрали необходимые баллы на квалификационном тестировании, передает Zakon.kz.

Тестирование проводилось в пилотном режиме. Об этом министр написал на своей странице в Facebook.

Должен сказать, что даже с учетом значительного снижения первоначально установленного порогового уровня необходимые баллы смогли набрать только 46% выпускников, то есть порядка 15 тысяч выпускников из 32 тысяч сдававших. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов

Он также уточнил, что ежегодно в организации образования трудоустраиваются около 12-14 тысяч педагогов, отметив, что «дефицита педагогических кадров эта мера не повлечет».

Министр считает, что такой результат наглядно продемонстрировал необходимость и оправданность мер, принимаемых министерством по лишению вузов лицензий, профилизации, обновлению образовательных программ и других инициатив.

Глава ведомства напомнил, что ранее 86 вузов страны готовили педагогов. По итогам проведенной министерством работы более 30 вузов лишены лицензий по педагогике.

Мы не должны привлекать к работе с детьми не подготовленных в достаточной степени выпускников, – отметил Аймагамбетов.
Оксана Житникова
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