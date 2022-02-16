Взрыв в школьной котельной в Туркестанской области: стали известны подробности

В полиции начали досудебное расследование по статье «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее смерть человека».

Назначена судебная экспертиза, сотрудниками проводится досудебное расследование, все обстоятельства будут установлены в ходе следствия. По уголовно-процессуальному кодексу у нас есть два месяца на расследование данного факта. Алмат Абидинов, замначальника Управления полиции Сайрамского района

Стоит отметить, что ученики и педагоги не пострадали.

В момент взрыва они находились в соседнем здании, расположенном от котельной в 20 метрах. После случившегося школьников отправили домой. Металлический котел от сильного взрыва разорвало на части. Пока не наладят теплоснабжение, дети будут учиться онлайн.

Мы будем поддерживать семью погибшего, будет выплачена вся положенная по закону компенсация. Ранее уже поднимался вопрос о том, чтобы школу перевели на газовое отопление. Альжан Сапарбеков, и.о руководителя отдела развития человеческого потенциала Сайрамской области

По предварительной версии, причиной взрыва в школе села Ошакты мог стать некачественный уголь, которым отапливали учебное заведение.

Точная причина станет известна после экспертизы. К газу школу планируют подключить в 2022 году.

В Ошакты уже провели газ, но саму школу пока еще не подключили к газоснабжению. Был мораторий, но теперь социальные объекты разрешили подключать. В этом году уже весной школу в Ошакты планируем газифицировать. Мадияр Оразалиев, замакима Сайрамского района

Проверкой по факту гибели кочегара занялись и в трудовой инспекции.