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12:30 16.02.2022

«Родителей вынуждают вакцинировать детей»: очередной фейк в Казнете

фейк Фото: Zakon.kz
Пользователи Казнета продолжают распространять фейки. На этот раз речь идет об обработке школьных кабинетов опасными химикатами. Автор рассылки утверждает, что это происходит для того, чтобы дети стали массово болеть и родители были вынуждены привить их против COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Сообщение сопровождается видеороликом, на котором показана санитарная обработка школьного кабинета. Однако определить, где и когда были сделаны эти кадры, невозможно.

Стоит отметить, что это не первый фейк о распылении химикатов в стенах школьных учреждений. Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уже опровергали подобные рассылки.

В Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки.Официальный представитель комитета Ержан Байтанаев

Он также информировал, что вакцинация подростков от 12 лет и старше против COVID-19 в Казахстане проводится исключительно с согласия родителей или опекунов.

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