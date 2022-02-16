«Родителей вынуждают вакцинировать детей»: очередной фейк в Казнете

Сообщение сопровождается видеороликом, на котором показана санитарная обработка школьного кабинета. Однако определить, где и когда были сделаны эти кадры, невозможно.

Стоит отметить, что это не первый фейк о распылении химикатов в стенах школьных учреждений. Ранее в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК уже опровергали подобные рассылки.

В Казахстане для дезинфекции школ, больниц и других общественных мест используются нетоксичные и неопасные для здоровья вещества. Все средства сертифицированы, внесены в реестр и имеют четкие инструкции по применению, в которых указаны пропорции приготовления растворов для санобработки. Официальный представитель комитета Ержан Байтанаев

Он также информировал, что вакцинация подростков от 12 лет и старше против COVID-19 в Казахстане проводится исключительно с согласия родителей или опекунов.