13:33 15.02.2022
Штраф за пропуск урока: новый фейк рассылают казахстанцы
Фото: Zakon.kz
Пользователи Казнета активно распространяют новость о том, что родителей школьников будут штрафовать, если их дети пропустят уроки без уважительной причины, сообщает Zakon.kz.
В Министерстве образования и науки РК пояснили, что подобных нововведений в стране не планируют.
Фото: Stopfake.kz
Мы не подтверждаем эту информацию, — сказали в пресс-службе ведомства.
Стоит отметить, что ранее в Казнете гуляли фейки о том, что родителям законодательно запретят наказывать своих детей, а школьников будут тайно увозить в неизвестном направлении прямо с уроков.