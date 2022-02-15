Штраф за пропуск урока: новый фейк рассылают казахстанцы

Фото: Stopfake.kz

Мы не подтверждаем эту информацию, — сказали в пресс-службе ведомства.

В Министерстве образования и науки РК пояснили, что подобных нововведений в стране не планируют.

Стоит отметить, что ранее в Казнете гуляли фейки о том, что родителям законодательно запретят наказывать своих детей, а школьников будут тайно увозить в неизвестном направлении прямо с уроков.