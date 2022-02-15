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Законодательство РК
13:33 15.02.2022

Штраф за пропуск урока: новый фейк рассылают казахстанцы

фейк Фото: Zakon.kz
Пользователи Казнета активно распространяют новость о том, что родителей школьников будут штрафовать, если их дети пропустят уроки без уважительной причины, сообщает Zakon.kz.

фейк

Фото: Stopfake.kz

В Министерстве образования и науки РК пояснили, что подобных нововведений в стране не планируют.

Мы не подтверждаем эту информацию, — сказали в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что ранее в Казнете гуляли фейки о том, что родителям законодательно запретят наказывать своих детей, а школьников будут тайно увозить в неизвестном направлении прямо с уроков.

Анастасия Московчук
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