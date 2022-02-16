«Казахфильм» выпустил 600 кинокартин, а в прокат вышло всего 52 – Абаев

На коллегии Минкульта кинорежиссер Акан Сатаев жестко раскритиковал всю работу «Казахфильма». По его словам, выпускаемые фильмы в основном просто пылятся на полках и не получают достойного эффекта.

Вроде, кино снимается, но в большинстве своем достойного эффекта нет, к сожалению. В прокате фильмы проваливаются и потом успешно пылятся на полках. Международные продажи также затруднены, так как элементарно почти у всего контента киностудии, это около 500 наименований, проблемы с авторскими правами третьих лиц, технические проблемы. Наш юридический отдел сейчас очищает все это, но на это потребуются, наверное, десятилетия, потому что элементарно люди не отдавали отчета в том, что, допустим, в кино звучит композиция The Beatles, и никто не думал, что, оказывается, нужно правообладателям платить. Кинорежиссер Акан Сатаев

Он добавил, что киностудия зарабатывает на производстве картин, тогда как должна иметь доход с продаж. А за счет этого расширять географию экспорта и запускать новые проекты, набирать оборотную массу.

Снаружи «Казахфильм» вызывает самые теплые и положительные эмоции, некую волшебную ауру. Но, как только вы переступаете порог студии, заглядываете в помещения, подвалы, так скажем, в реалии, вы начинаете понимать, как запущена вся материально-хозяйственная часть. С момента постройки не менялись инженерные сети, стены, трубы, провода просто гниют. А копнув чуть глубже, в административно-творческую часть, становится еще грустнее. Воровство, кумовство, непрофессионализм, бюрократия в плохом понимании, абсолютная оторванность от реалий рынка. И, как следствие, неэффективная трата госденег. Акан Сатаев

Министр культуры и спорта Даурен Абаев согласился с кинорежиссером по большей части проблемных вопросов и привел неутешительные цифры.

Акан Сатаев достаточно подробно рассказал о проблематике. У нас были беседы, достаточно большие. Здесь много проблем, но я могу только один факт назвать. За 30 лет «Казахфильм» выпустил 600 кинокартин, а в прокат вышло 52 фильма – это 8%. Проблема в том, что где-то несоблюдение авторских прав, где-то – технических требований. Я сейчас не буду говорить, сколько фильмов окупилось. Если я скажу, то из всей коллегии запомнится только эта цифра. Мы должны всю проблему поднять, проанализировать и исправлять эту ситуацию. Даурен Абаев

Глава Минкульта подчеркнул, что нужно снимать не только уникальный продукт, но в том числе и массовый, с правильным смысловым посылом.