13:11 16.02.2022
«Казахфильм» выпустил 600 кинокартин, а в прокат вышло всего 52 – Абаев
Фото: kazakhfilmstudios.kz
Министр культуры и спорта Даурен Абаев пообещал президенту «Казахфильма» Акану Сатаеву решить накопившиеся проблемы киностудии, передает корреспондент Zakon.kz.
На коллегии Минкульта кинорежиссер Акан Сатаев жестко раскритиковал всю работу «Казахфильма». По его словам, выпускаемые фильмы в основном просто пылятся на полках и не получают достойного эффекта.
Вроде, кино снимается, но в большинстве своем достойного эффекта нет, к сожалению. В прокате фильмы проваливаются и потом успешно пылятся на полках. Международные продажи также затруднены, так как элементарно почти у всего контента киностудии, это около 500 наименований, проблемы с авторскими правами третьих лиц, технические проблемы. Наш юридический отдел сейчас очищает все это, но на это потребуются, наверное, десятилетия, потому что элементарно люди не отдавали отчета в том, что, допустим, в кино звучит композиция The Beatles, и никто не думал, что, оказывается, нужно правообладателям платить. Кинорежиссер Акан Сатаев
Он добавил, что киностудия зарабатывает на производстве картин, тогда как должна иметь доход с продаж. А за счет этого расширять географию экспорта и запускать новые проекты, набирать оборотную массу.
Снаружи «Казахфильм» вызывает самые теплые и положительные эмоции, некую волшебную ауру. Но, как только вы переступаете порог студии, заглядываете в помещения, подвалы, так скажем, в реалии, вы начинаете понимать, как запущена вся материально-хозяйственная часть. С момента постройки не менялись инженерные сети, стены, трубы, провода просто гниют. А копнув чуть глубже, в административно-творческую часть, становится еще грустнее. Воровство, кумовство, непрофессионализм, бюрократия в плохом понимании, абсолютная оторванность от реалий рынка. И, как следствие, неэффективная трата госденег. Акан Сатаев
Министр культуры и спорта Даурен Абаев согласился с кинорежиссером по большей части проблемных вопросов и привел неутешительные цифры.
Акан Сатаев достаточно подробно рассказал о проблематике. У нас были беседы, достаточно большие. Здесь много проблем, но я могу только один факт назвать. За 30 лет «Казахфильм» выпустил 600 кинокартин, а в прокат вышло 52 фильма – это 8%. Проблема в том, что где-то несоблюдение авторских прав, где-то – технических требований. Я сейчас не буду говорить, сколько фильмов окупилось. Если я скажу, то из всей коллегии запомнится только эта цифра. Мы должны всю проблему поднять, проанализировать и исправлять эту ситуацию.Даурен Абаев
Глава Минкульта подчеркнул, что нужно снимать не только уникальный продукт, но в том числе и массовый, с правильным смысловым посылом.