В Атырауской области чиновники облакимата и глава стройфирмы задержаны по делу о хищениях

Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, две семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс), – говорится в публикации.

По данным ведомства, в отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».