12:45 16.02.2022
В Атырауской области чиновники облакимата и глава стройфирмы задержаны по делу о хищениях
Фото: Zakon.kz
Территориальный департамент АФМ по Атырауской области расследует дело о хищении средств в особо крупном размере. Под подозрением находятся должностные лица Управления строительства и глава строительной компании, сообщает Zakon.kz.
Территориальным департаментом АФМ по Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ «Управление строительства Атырауской области» и руководителя ТОО «Техника-Рем строй» по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных на строительство социальных объектов (школа, две семейных врачебных амбулатории, физкультурно-оздоровительный комплекс), – говорится в публикации.
По данным ведомства, в отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей».
В рамках данного уголовного дела в порядке ст. 128 УПК задержан и водворен в ИВС УП Атырау бывший заместитель руководителя Управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области). Расследование продолжается. Иная информация согласно ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.Пресс-служба АФМ РК