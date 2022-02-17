Эбола, Хантавирус, Крым-Конго – Топ-10 самых опасных вирусов

Вирусы до сих пор не признаны живыми существами. По своему строению эти организмы размером всего в несколько нанометров, они представляют собой завернутую в белковую оболочку короткую нитку нуклеотидов, где закодирована генетическая информация.

Фактически они не живут за пределами клетки, в природе могут сохраняться длительное время в неактивном состоянии. Но в организме быстро размножаются.

Большинство вирусов не представляют опасности для человека – наша иммунная система оперативно справляется с ними. Однако некоторые из них быстро размножаются, ломают защитные механизмы организма и вызывают воспаления и нарушения.

В 2016 году Deutsche Welle‎ составил рейтинг самых опасных вирусов, в котором, к удивлению, на первом месте не оказался вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) или вирус Эбола.

Корреспондент Zakon.kz изучила данные из открытых источников по количеству заражений и смертности от опасных вирусов и сравнила с цифрами по КВИ.

Топ-10 опасных вирусов:

Геморрагическая лихорадка Марбург. Впервые она была найдена в 1967 во время лабораторных исследований африканских мартышек. Инфекция передается через кровь. Уровень смертности при лихорадке – 90%. По данным ВОЗ, при наиболее крупных вспышках заболевания этой лихорадкой в общем с 1967 года заболели 590 человек, умерли – 478. Вирус Эбола. На сегодняшний день известно пять штаммов вируса, названных в честь местностей, в которых были обнаружены: Заир, Судан, Таи Форест, Бундибуджио и Ресто. Самым опасным из них считается Заир, уровень смертности при нем составляет 90%. ВОЗ сообщает, что с 1976 года вирусом заболели 31 161 человек, умерли – 12 999. Хантавирус. Он выявляется у грызунов, которые распространяют вирус в течение всей жизни. Передается человеку хантавирус через вдыхание пыли, содержащей частицы экскрементов грызунов. Первые случаи заболевания хантавирусом были зарегистрированы у американских солдат во время Корейской войны. Симптомы схожи с гриппом, но в тяжелых случаях поражаются легкие и почки. В основном хантавирусом заражаются жители азиатских стран: 90% случаев болезни приходится на Китай, где ежегодно выявляют от 16 до 100 тысяч случаев. Штаммы птичьего гриппа. Уровень смертности от этого заболевания составляет 70%. Но риск заражения при этом достаточно низкий – только при непосредственном контакте с домашними птицами. Поэтому птичий грипп распространен в Азии, где куры живут рядом с людьми. По данным ВОЗ, с февраля 2003 года по февраль 2008 года из 361 подтвержденного случая заражения людей вирусом птичьего гриппа 227 стали смертельными. Лихорадка Ласса впервые была обнаружена в 1969 году. Она передается грызунами через загрязненную воду и пищу. Заболевание чаще всего встречается в Центральной и Западной Африке. Симптомы лихорадки: повышенная температура, слабость, тошнота, головная боль, кашель, кровотечение из носа, рта. Недостаточный надзор не позволяет точно оценить заболеваемость, но примерная оценка составляет от 300 до 500 тысяч случаев заражения в год. Вирус Хунин. Был выявлен в Аргентине в 1953 году. Передается воздушно-пылевым путем. Носителями являются грызуны и клещи. Уровень смертности – 20%. У больных наблюдаются воспаление тканей, сепсис и кровотечения. Число заболевших оценивается в 3500 человек. Лихорадка Крым-Конго. Вирус, который вызывает это заболевание, разносится клещами. Коэффициент летальности – 40%. Симптомы: слабость, сонливость, рези в животе, боли в суставах и мышцах. Вирус Мачупо. Был выявлен у инфицированных людей и грызунов в 1963 году. Вирус вызывает боливийскую геморрагическую лихорадку, которую также называют «черным тифом». Симптомы: повышенная температура, рвота, диарея, сыпь, снижение давление, кровотечения, судороги. Уровень смертности – 30%. Вирус Kyasanur Forest Virus. Был обнаружен в 1955 году на юго-западе Индии. Носители – клещи, грызуны и птицы. Симптомы у носителей вируса: высокая температура, сильная головная боль, боль в мышцах, кровотечение. Ежегодно выявляют по 400-500 случаев заболевания. Смертность составляет 3-10%. Вирус, вызывающий лихорадку Денге. Ежегодно этим вирусом заражаются 50-100 млн человек. Вирус разносится комарами. Симптомы у больных лихорадкой: озноб, боли в мышцах и суставах, повышенная температура, тошнота, головокружение, рвота, бессонница. По данным ВОЗ, численность случаев заражения оценивается на уровне 100-400 млн ежегодно, более 80% случаев, как правило, протекает легко или бессимптомно.