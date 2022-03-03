Проблема детского ожирения в Казахстане: какая ситуация и как помочь

Проблема детского ожирения становится все более распространенной в мире.

В Казахстане с 2015 года также проводятся соответствующие исследования.

Мониторинг COSI измеряет рост и вес детей и охватывает такие факторы влияния на проблему, как физическая активность, воздействие семьи и окружения и, конечно, предпочтения в еде.

По результатам исследования 2020 года, 20,6% маленьких казахстанцев в возрасте шести-девяти лет имеют избыточную массу тела, а то и ожирение.

Чаще «перевес» встречается у мальчиков, причем как в городской, так и в сельской местности. Впрочем, в городе ситуация обстоит несколько плачевнее.

Любопытен тот факт, что «антилидерами» по избыточной массе тела у детей стали Костанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская и Северо-Казахстанская области.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, меньше всего с проблемой сталкивались жители Жамбылского, Западно-Казахстанского, Атырауского, Алматинского и Мангистауского регионов, а также Алматы.

Такую разницу аналитики объясняют разномастными территориальными и культурными различиями.

Но задуматься следует не об этом. Во-первых, за пять лет, прошедших с прошлого исследования, число детей с лишним весом выросло. Во-вторых, Казахстан получил сомнительное первенство по этому показателю среди стран Центральной Азии.

Причины

В последнее время лишний вес детей и подростков нередко объясняют ограничениями, связанными с пандемией коронавируса: ребята занимаются удаленно, мало гуляют, не участвуют в подвижных играх и устраивают себе «праздник живота» в отрыве от столовской еды.

Однако и до нее особенности современного ритма жизни и нашего менталитета диктовали свои условия. Ни для кого не секрет, что «Казакам-разбойникам» дети сейчас предпочитают гаджеты, а возможностям исследовать окрестности родного города – «серфинг» в интернете.

Сказывается также национальная любовь к мясу и выпечке, установки старшего поколения вроде «щечки – признак здоровья» и банальное непонимание родителями серьезности проблемы лишнего веса у ребенка.

Так, согласно результатам исследования, больше половины родителей детей с избыточной массой тела или ожирением воспринимали фигуру чада как нормальную.

Однако то, чего не хотят замечать старшие, обязательно бросится в глаза сверстникам. Полные ребята нередко становятся объектами насмешек и травли, отчего замыкаются в себе, меньше участвуют в коллективных развлечениях и больше заедают стресс – получаем замкнутый круг, из которого нелегко выбраться, несмотря на популярное мнение о достаточности силы воли.

Хотя дело, конечно, не в эстетической стороне вопроса. Лишний вес провоцирует заболевания сердца, печени, желчного пузыря, костей и суставов, одышку, диабет и даже некоторые виды онкологии.

Как поговорить с ребенком

По словам главного специалиста отдела науки и профессионального развития Национального центра общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Шынар Абдрахмановой, иногда ребенок может сам подойти к родителям и завести непростой разговор о своем телосложении. К нему нужно быть готовым.

Взрослые боятся, что разговоры о лишнем весе приведут к развитию расстройства пищевого поведения у ребенка. Но к такому исходу – анорексии, булимии, перееданию – могут привести, скорее, поддразнивание и насмешки над ребенком в семье. Не бойтесь диалога, но выстраивайте его правильно: позитивно, с отзывчивостью и благодарностью за доверие. Расспросите ребенка о его состоянии, обсудите влияние лишнего веса на состояние здоровья.

Что делать

Эксперты не рекомендуют сажать детей на строгую диету, особенно без консультации с врачом. Да и менять пищевые привычки надо плавно, без насилия и лишнего стресса для отпрыска.

Процесс не должен превращаться в погоню за сброшенными килограммами – сосредоточьтесь на режиме питания и физической активности. Когда отправляетесь в магазин за продуктами, берите ребенка с собой, позволяйте ему самостоятельно выбирать полезную еду на свой вкус, старайтесь вовлекать в процесс готовки. Нелишним будет подавать отпрыску положительный пример: дети, как правило, копируют привычки и манеру поведения авторитетных для них взрослых.

Чадо также следует научить отдавать предпочтение полезным перекусам в школе и гостях.

Фрукты, овощи и питьевая вода всегда должны быть в поле зрения ребенка в отличие от пищи с высокой калорийностью и сладких газировок – лучше вовсе отказаться от покупки таких продуктов.

Контролируйте потребление сахара и соли, постарайтесь отказаться от фастфуда или уменьшить его присутствие в жизни семьи. Следите, чтобы ребенок не ел перед телевизором или компьютером.

Привычный образ жизни менять трудно, но если подойти к вопросу с терпением, можно добиться больших успехов. Например, для начала можно договориться о днях, когда можно есть сладкое, взять тарелки поменьше, чтобы уменьшить порции, расписать режим дня. Шынар Абдрахманова

По ее словам, также надо помнить о физических нагрузках.

Дети должны ежедневно заниматься двигательной активностью не менее часа. Сюда входят ходьба пешком или езда на велосипеде в школу и обратно, активные игры на улице, спортивные и танцевальные секции, быстрая ходьба, езда на самокате, работа по дому, на огороде и т.д. Важно стараться ограничивать свое экранное время (компьютеры, телевидение и мобильные устройства) за пределами школьной работы – не более двух часов каждый день. Также убедитесь, что ваш ребенок хорошо высыпается, – заключила Шынар Абдрахманова.