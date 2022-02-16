Захар Кучин закончил выступление в слаломе на ОИ-2022

Единственный участник от Казахстана на этих состязаниях Захар Кучин в первом спуске приехал к финишной черте с 43-м результатом – 1:03.68. Во второй попытке казахстанец показал время 58,98, что обеспечило ему в итоговом протоколе 36-ю позицию.

Золотую медаль в этой программе горнолыжного спорта завоевал француз Клемен Ноэль. Серебряную награду получит Йоханнес Строльз из Австрии. Замкнул призовую тройку норвежский горнолыжник Себастиан Фосс-Солеваг.

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