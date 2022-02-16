14:20 16.02.2022
Захар Кучин закончил выступление в слаломе на ОИ-2022
Фото: olympic.kz
16 февраля в рамках зимних Олимпийских игр завершились соревнования по горнолыжному спорту в слаломе с участием казахстанского спортсмена Захара Кучина, сообщает Zakon.kz.
Единственный участник от Казахстана на этих состязаниях Захар Кучин в первом спуске приехал к финишной черте с 43-м результатом – 1:03.68. Во второй попытке казахстанец показал время 58,98, что обеспечило ему в итоговом протоколе 36-ю позицию.
Золотую медаль в этой программе горнолыжного спорта завоевал француз Клемен Ноэль. Серебряную награду получит Йоханнес Строльз из Австрии. Замкнул призовую тройку норвежский горнолыжник Себастиан Фосс-Солеваг.
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