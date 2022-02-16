14:36 16.02.2022
Токаеву рассказали о планах Нацбанка по стабилизации роста цен
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает Zakon.kz.
Ранее сообщалось, что Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева. Глава государства был проинформирован о работе, проделанной в области в 2021 году.
По данным Акорды, глава государства был проинформирован о ходе реализации дезинфляционной денежно-кредитной политики и планах Национального банка по стабилизации роста цен с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах.
Президент заслушал отчет о ситуации на валютном и денежном рынках, состоянии золотовалютных резервов страны, а также о предварительной оценке платежного баланса за 2021 год.
Галымжан Пирматов представил видение и планы дальнейшего повышения эффективности денежно-кредитной политики, направленные на выполнение его основного мандата – обеспечение финансовой и ценовой стабильности.
После ознакомления с планами Национального банка на 2022 год Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, – говорится в сообщении.