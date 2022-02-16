Ученый рассказал о влиянии COVID-19 на мужское здоровье

Проблема фертильности самая популярная. Ее используют для различных страшилок по поводу вакцинации, заболеваний, но при этом надо иметь в виду, что почти все ученые стран мира, которые занимались разработкой вакцины, в первую очередь проводят исследования влияния вакцины на фертильность. Это один из основных пунктов: имеет она негативное влияние или нет. Уролог-андролог Александр Корольков

В пример он привел, что в мае прошлого года специалисты из Израиля проводили исследование по влиянию вакцины Pfizer на показатель спермограммы — анализ для мужчин, используемый в медицине для установления фертильности мужчины.

Также с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года проводилось большое исследование школы общественного здравоохранения Бостонского университета, когда под наблюдение были взяты более 2 тыс. вакцинированных пар, чтобы определить, есть ли влияние вакцины на мужское здоровье или нет.

Как ни странно, все ученые единогласно отметили, что вакцинация не влияет негативно на репродуктивную функцию как мужчин, так и женщин. Это уже доказано неоднократными исследованиями в разные промежутки времени, разные вакцины использовались для исследования разных групп населения. Хоть небольшой процент, но вероятность зачатия больше у вакцинированных, чем у невакцинированных. Вакцинация около 50 лет применяется, и не было исследования, которое доказало бы негативное влияние вакцины на фертильные функции. Уролог-андролог

Он напомнил, что любая вакцина, используемая от КВИ, не содержит живой вирус и не может иметь поражающего действия на организм человека.

Лучше вакцинироваться или переболеть? Проводились исследования в Университете Майами и России у пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией. Почти в каждом исследовании были одинаковые цифры. У мужчин после перенесенной инфекции примерно на 22% больше вероятность развития тромбообразования, на 12% повышается склонность к кровотечению, в 20% случаях отмечаются отклонения в спермограмме. То есть ухудшается фертильность. Около 38% мужчин отмечали снижение уровня тестостерона – главный мужской половой гормон, который участвует в фертильности и созревании сперматозоидов. Специалист по мужскому здоровью Александр Корольков

Также, по его словам, ученые заметили, что у переболевших КВИ пациентов по результатам анализа спермограммы чаще встречается тератозооспермия, а именно появление большого количества неправильно развитых и неправильно созревших сперматозоидов.

Это дефектные сперматозоиды, которые неспособны к оплодотворению. Там уменьшается подвижность, количество сперматозоидов, но если есть дефект, то мужчина уже не сможет оплодотворить. В некоторых случаях этот показатель достигал 96%, когда все сперматозоиды были в анализе дефектными. Да, к счастью, есть хорошая новость, что изменения такие временные. Насколько? Здесь уже результаты разнятся и зависит от тяжести КВИ, которую перенес пациент. В среднем период этот составляет от трех до шести месяцев, когда снижается качество эякулята после перенесенного заболевания. Эксперт по вопросам фертильности у мужчин

Специалист напомнил, что в целом всегда агитирует за то, чтобы мужчины проверяли свое мужское здоровье на регулярной основе, а из-за пандемии и опасности коронавируса к этому вопросу необходимо подходить более тщательно, так как с начала появления КВИ статистика по мужскому здоровью ухудшилась.

По его словам, после перенесенной инфекции необходимо сдать базовые анализы: спермограмма, тестостерон, общий анализ крови и анализ для определения риска тромбообразования.

В первом случае, а именно для спермограммы, мужчинам обязательно важно правильно подготовиться, сохраняя половой покой 3-5 дней, не посещать горячие процедуры, как, например, сауны и бани, исключение алкоголя в течение недели, не курить в день сдачи анализов.