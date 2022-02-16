Президент Токаев освободил от должности Нургуль Мауберлинову
Соответствующий документ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев, который опубликован на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года.
Трудовой стаж:
главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2008);
главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК (2008-2012);
заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК (11.2012-2016);
председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (18.07.2016-04.2018);
вице-министр информации и коммуникаций РК (04.2018-03.2019);
вице-министр информации и общественного развития РК (04.2019-05.2020);
заведующий Отделом внутренней политики Администрации президента РК (с 05.2020).