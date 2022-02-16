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Законодательство РК
16:37 16.02.2022

Президент Токаев освободил от должности Нургуль Мауберлинову

Нургуль Мауберлинова освобождена от должности Фото: МИОР РК
Нургуль Мауберлинова освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент РК Касым-Жомарт Токаев, который опубликован на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Мауберлинова Нургуль Осербаевна освобождена от должности заведующего Отделом внутренней политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Нургуль Мауберлинова родилась в ноябре 1973 года.

Трудовой стаж:

  • главный эксперт Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК (2006-2008);

  • главный консультант Информационно-аналитического центра Канцелярии премьер-министра РК (2008-2012);

  • заместитель директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» при президенте РК (11.2012-2016);

  • председатель Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК (18.07.2016-04.2018);

  • вице-министр информации и коммуникаций РК (04.2018-03.2019);

  • вице-министр информации и общественного развития РК (04.2019-05.2020);

  • заведующий Отделом внутренней политики Администрации президента РК (с 05.2020).

Динара Халдарова
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