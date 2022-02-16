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Законодательство РК
17:37 16.02.2022

Президент предложил освободить Архарову от должности судьи Верховного суда

рк, верховный суд, судья, архарова, токаев, предложение Фото: sud.gov.kz
В Сенате Парламента РК обсудили вопрос об освобождении Жанылсын Архаровой от должности судьи Верховного суда, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте верхней палаты, на расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного суда, предложенную президентом страны.

Рассмотрев представление главы государства Касым-Жомарта Токаева, Комитетом Сената вынесено заключение рекомендовать Сенату Парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку, – говорится в сообщении.

Жанылсын Архарова должность судьи Верховного суда РК занимала с июня 2012 года.

Динара Халдарова
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