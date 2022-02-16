Президент предложил освободить Архарову от должности судьи Верховного суда

Как сообщается на сайте верхней палаты, на расширенном заседании Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам депутаты обсудили кандидатуру к освобождению от должности судьи Верховного суда, предложенную президентом страны.

Рассмотрев представление главы государства Касым-Жомарта Токаева, Комитетом Сената вынесено заключение рекомендовать Сенату Парламента освободить от должности судьи Верховного суда Архарову Жанылсын Баяновну в связи с уходом в отставку, – говорится в сообщении.

Жанылсын Архарова должность судьи Верховного суда РК занимала с июня 2012 года.