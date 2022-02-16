Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Пекин 2022
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:40 16.02.2022

Токаев в интервью на национальном телеканале расскажет о причинах январских событий

выступление Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев дал еще одно интервью, в котором рассказал о причинах и последствиях трагических январских событий, сообщает Zakon.kz.
Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал Qazaqstan покажет интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева, – говорится в сообщении Телерадиокомплекса президента РК.

Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

Первое интервью о трагических событиях Касым-Жомарта Токаева вышло 29 января на телеканалах «Хабар» и «Хабар24».

Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт
В Алматы задержали с оружием лидеров ОПГ «Казахстанские»
15.02.2022
Британские СМИ назвали время «вторжения» России в Украину
15.02.2022
Путин заявил, что Россия не хочет войны
15.02.2022
Токаев поддержал шорт-трекиста Абзала Ажгалиева
15.02.2022
Рост заболеваемости COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
16.02.2022
Главная Топ LIVE Все