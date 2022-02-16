Токаев в интервью на национальном телеканале расскажет о причинах январских событий

Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал Qazaqstan покажет интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева, – говорится в сообщении Телерадиокомплекса президента РК.

Президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях Казахстана с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

Первое интервью о трагических событиях Касым-Жомарта Токаева вышло 29 января на телеканалах «Хабар» и «Хабар24».