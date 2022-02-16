В «Казпочте» прокомментировали уровень заработных плат работников

АО «Казпочта» в 2021 году, проанализировав мировой опыт курьерских служб и понимая необходимость увеличения доходов почтальонов и водителей-курьеров общества, приняло решение о запуске пилотного проекта «Наши люди», который подразумевает перевод сотрудников на сдельную оплату труда. Принцип проекта – каждый курьер получает оплату в зависимости от выполненного фактического объема работы. Пресс-служба АО «Казпочта»

Уже в июне 2021 года по данному принципу стали работать водители-курьеры, которые получают оплату на 19% выше, чем было ранее (в среднем 156 тыс. тенге).

Учитывая этот положительный опыт, было принято решение о переводе с 1 сентября 2021 года на аналогичный принцип оплаты пеших курьеров (почтальонов) для повышения их дохода и увеличения качества оказываемых услуг. Всего в компании было переведено 715 штатных единиц. Пресс-служба АО «Казпочта»

Отмечается, что до внедрения проекта почтальоны в регионах получали среднюю заработную плату в размере порядка 70 тыс. тенге в месяц. На сегодняшний день один почтальон получает в среднем 90 тыс. тенге. Таким образом, как ежемесячные, так и годовые доходы 70% пеших курьеров выросли на 28,6%.

К примеру, если ранее среднегодовой доход почтальона составлял 1 млн. тенге, то в 2022 году данный показатель составит 1 млн 250 тыс. тенге, что на 25% выше. В частности, 43% курьеров получают ежемесячную оплату в размере от 80 до 100 тысяч тенге, 16% – от 100 до 130 тысяч тенге, 8,5% –от 130 до 240 тысяч тенге. Пресс-служба АО «Казпочта»

В компании отметили, что, исходя из международного опыта курьерских организаций, сдельная оплата труда показывает высокую эффективность.

В отличие от частных курьерских служб, работающих в Казахстане, АО «Казпочта» как социально ориентированная организация выплачивает курьерам гарантированную постоянную часть. При этом напоминаем, что с 1 февраля 2022 года в Обществе проиндексирована как заработная плата производственного персонала, так и гарантированная оплата пешим курьерам компании на 20%. Поддерживая социальные обязательства, Общество осуществляет обязательные пенсионные взносы, медицинские исчисления в ФСМС, индивидуальный подоходный налог за каждого пешего курьера, – указывается в сообщении компании.

В начале 2022 года деятельность курьеров по доставке отправлений началась с 8 января.

Необходимо подчеркнуть, что в Павлодарском областном филиале АО «Казпочта» до внедрения проекта средняя заработная плата составляла 67 тыс. тенге, тогда как с 1 февраля 2022 года этот показатель составляет 104 тыс. тенге в месяц. Пресс-служба АО «Казпочта»

В компании подчеркнули, что на сдельную оплату труда в АО «Казпочта» не могут быть переведены сотрудники предпенсионного возраста и социально уязвимые работники.