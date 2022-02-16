Резиденцию президента в Алматы планируют восстановить до конца года

На первом этаже сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей. Уничтожены все системы жизнеобеспечения. Самым опасным является повреждение несущих конструкций второго этажа. Этот факт поставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания. Пресс-служба УДП РК

Фото: Пресс-служба УДП РК

Свою помощь по восстановительным работам на безвозмездной основе предложил целый ряд компаний.

Фото: Пресс-служба УДП РК

Техническое обследование объекта проводит Казахстанский многопрофильный институт реконструкции и развития. Эксперты КазМИРР установили, что замена несущих конструкций все же возможна без ущерба для безопасности и сейсмоустойчивости.

Фото: Пресс-служба УДП РК

В настоящее время в резиденции завершаются работы по ликвидации последствий взрыва и погромов. Проводится техническое обследование повреждений. Восстановительные работы необходимо завершить до конца года. Пресс-служба УДП РК

Фото: Пресс-служба УДП РК

Как отметили в ведомстве, Управление делами президента РК располагает единственным зданием в Алматы для обеспечения мероприятий с участием главы государства во время его пребывания в городе.

Фото: Пресс-служба УДП РК

В связи с этим Управление делами президента РК не рассматривает изменение имеющегося функционального назначения здания. Резиденция президента в Алматы имеет специальную планировку, предназначенную для проведения официальных государственных мероприятий. В ней имеются кабинеты небольших площадей и большие зальные пространства. Такая планировка не представляется пригодной для организации иных процессов. Пресс-служба УДП РК

Фото: Пресс-служба УДП РК

Здание резиденции является памятником истории и культуры республиканского значения.

Фото: Пресс-служба УДП РК

Фото: Пресс-служба УДП РК