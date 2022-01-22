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Законодательство РК
15:46 22.01.2022

15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт – МИИР РК

сгорело здание, машина Фото: Zakon.kz
На селекторном совещании у премьер-министра РК Алихана Смаилова министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что в ходе беспорядков в восьми регионах Казахстана пострадал ряд зданий, в том числе 45 принадлежащих государству, передает Zakon.kz.

Резиденция президента в Алматы будет восстановлена силами УДП РК.

К настоящему моменту по всем государственным объектам проведено техническое обследование, за исключением резиденции президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК в плановом порядке. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 зданиям – текущий ремонт. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, на сегодняшний день уже завершены восстановительные работы на четырех объектах.

По остальным разрабатывается сметная и проектно-сметная документация.

Анастасия Стативкина
Беспорядки-2022 Ускенбаев Каирбек МИИР РК
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