15:46 22.01.2022
15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт – МИИР РК
Фото: Zakon.kz
На селекторном совещании у премьер-министра РК Алихана Смаилова министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что в ходе беспорядков в восьми регионах Казахстана пострадал ряд зданий, в том числе 45 принадлежащих государству, передает Zakon.kz.
Резиденция президента в Алматы будет восстановлена силами УДП РК.
К настоящему моменту по всем государственным объектам проведено техническое обследование, за исключением резиденции президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК в плановом порядке. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 зданиям – текущий ремонт. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
По его словам, на сегодняшний день уже завершены восстановительные работы на четырех объектах.
По остальным разрабатывается сметная и проектно-сметная документация.