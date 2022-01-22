15 зданиям госорганов после беспорядков требуется капремонт – МИИР РК

Резиденция президента в Алматы будет восстановлена силами УДП РК.

К настоящему моменту по всем государственным объектам проведено техническое обследование, за исключением резиденции президента в Алматы, которая будет восстановлена силами УДП РК в плановом порядке. 15 гособъектам из 45 требуется капремонт и реконструкция, оставшимся 30 зданиям – текущий ремонт. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, на сегодняшний день уже завершены восстановительные работы на четырех объектах.

По остальным разрабатывается сметная и проектно-сметная документация.