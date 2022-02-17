Kia – лидер рейтинга надежности J.D. Power

В рейтинге марок абсолютным лидером стала Kia.

Американская компания J.D. Power оценивает надежность автомобилей уже 33 года и постоянно совершенствует методику, так как машины становятся сложнее, обзаводятся новыми системами и функциями. Актуальный протокол учитывает 184 потенциальные проблемы, разбитые на девять категорий: микроклимат, ассистенты водителя, опыт вождения, экстерьер, вторичная эргономика (выключатели, экраны, джойстики и т. д.), система мультимедиа, интерьер, силовой агрегат, сиденья. Кроме того, теперь исследование учитывает уровень удовлетворенности автомобилем после трех лет владения и качество поддержки авто в актуальном состоянии со стороны производителя (прежде всего это обновление программного обеспечения).

Фото: Американская компания J.D. Power

Как видно из диаграммы, меньше всего на проблемы жаловались владельцы автомобилей марки Kia. А лидером рейтинга надежности в разбивке по классам в сегменте крупных среднеразмерных SUV (кроссоверов) стал Kia Sorento.

Исследование 2022 года основано на проведенных с июля по ноябрь 2021 года опросах 29 487 американских владельцев автомобилей трехлетнего возраста (то есть купленных в 2019 году) и фиксирует количество проблем, с которыми столкнулись владельцы. Из их ответов формируется рейтинг PP100, показывающий количество выявленных проблем на 100 машин. Если в прошлом исследовании фиксировались проблемы, с которыми столкнулись автовладельцы за последние 12 месяцев, то новая методика учитывает весь срок владения.

С подробной информацией об автомобилях Kia, представленных на рынке Казахстана, их комплектациями и ценами можно ознакомиться на сайте kia.com.kz.

Информационная линия Kia в Казахстане: 555 (звонок бесплатный).