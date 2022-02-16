Токаев принял главу ЦИК

Как сообщается на сайте Акорды, главе государства были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период.

Нурлан Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, - говорится в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.