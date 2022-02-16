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Законодательство РК
18:11 16.02.2022

Токаев принял главу ЦИК

Токаев, Абдиров, Акорда, встреча Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, главе государства были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период.

Нурлан Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, - говорится в сообщении.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.

Динара Халдарова
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