18:11 16.02.2022
Токаев принял главу ЦИК
Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает Zakon.kz.
Как сообщается на сайте Акорды, главе государства были представлены приоритетные направления деятельности Центральной избирательной комиссии в межэлекторальный период.
Нурлан Абдиров доложил главе государства о работе избирательных органов регионов по проведению выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, - говорится в сообщении.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил ЦИК в соответствии с законом обеспечить прозрачность всех электоральных процессов.