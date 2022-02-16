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19:15 16.02.2022

Вкус у переболевших коронавирусом может до конца не восстановиться – врач

осмотр Фото: Zakon.kz
Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев предупредил о том, что существует ряд необратимых последствий после COVID-19, передает Zakon.kz.

Изданию Ura.ru врач объяснил, что за вкусовые рецепторы в организме человека отвечает один из участков продолговатого мозга.

Самое главное, если у человека сильные погрешности в диете, он ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться, – предупредил Зайцев.

Врач призвал вести здоровый образ жизни, чтобы помочь организму вернуться к прежнему состоянию. Вкусовые ощущения могут прийти в норму, если отдыхать и правильно питаться, подчеркнул он.

Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам, – сказал специалист.
Елена Беляева
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