Вкус у переболевших коронавирусом может до конца не восстановиться – врач

Изданию Ura.ru врач объяснил, что за вкусовые рецепторы в организме человека отвечает один из участков продолговатого мозга.

Самое главное, если у человека сильные погрешности в диете, он ест острое, перченое, соленое, горькое, кислое, кипяток, лед, твердую пищу, которая механически раздражает слизистую, вкус может не восстановиться, – предупредил Зайцев.

Врач призвал вести здоровый образ жизни, чтобы помочь организму вернуться к прежнему состоянию. Вкусовые ощущения могут прийти в норму, если отдыхать и правильно питаться, подчеркнул он.

Должно пройти время. Если инфекция неглубоко проникла, рано или поздно она погибнет и произойдет самовосстановление по всем органам и системам, – сказал специалист.