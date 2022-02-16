Ольга Тихонова не смогла пройти в полуфинал ОИ-2022

Казахстанская спортсменка в своем забеге финишировала на четвертой строчке с результатом 2:23.48. Но на выход в полуфинал с таким временем рассчитывать было трудно. Плюс к этому Ольга получила дисквалификацию за нарушение правил в отношении другой спортсменки. Тем самым она завершила соревнования на стадии четвертьфинала.

В финальном раунде сошлись семь шорт-трекисток, из которых на финише первой была кореянка Чой Мин Чон с результатом 2:17.81. Для корейской спортсменки это второе «золото» Пекинской Олимпиады-2022. На втором месте расположилась Арианна Фонтана из Италии. Медалью бронзового достоинства будет награждена голландка Сюзанн Шултинг.

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