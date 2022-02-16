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19:47 16.02.2022

Металлургическое предприятие возродят в Алматинской области

камень Фото: wikipedia.org
Об этом рассказал аким Алматинской области Канат Бозумбаев в Twitter, передает Zakon.kz.
Сегодня побывал с рабочей поездкой на металлургическом предприятии «МК» KazSilicon» в городе Уштобе. Договорились с новыми собственниками реанимировать (простаивало много лет) и запустить производство технического кремния в ближайшие месяцы. Будет создано более 220 рабочих мест. Канат Бозумбаев

ТОО «Металлургический комбинат «KazSilicon» – первый на территории Казахстана завод по производству металлургического кремния. Производство запущено в 2006 году в городе Уштобе.

Комбинат использует в качестве сырья жильный кварц собственного месторождения «Сарыкульское», расположенного в 25 км от завода.

В 2011 году 100% уставной доли ТОО «МК «KazSilicon» было приобретено АО «НАК «Казатомпром» в рамках реализации стратегического инвестиционного проекта «Создание производства фотоэлектрических модулей на основе казахстанского кремния KAZPV».

Елена Беляева
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