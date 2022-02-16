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20:22 16.02.2022

Лишние звенья в цепочке поставок угля для населения в Казахстане будут исключены

угольный разрез Фото: Zakon.kz
Под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра рассмотрен вопрос ценообразования на коммунально-бытовой уголь.

Как сообщает primeminister.kz, обсуждены результаты пилотного проекта по реализации угля через товарную биржу. Данный механизм показал свою эффективность – сократилось число посредников, обеспечен прямой доступ розничных реализаторов к ресурсам угольных разрезов.

В целях обеспечения оптимального ценообразования стоимости угля Правительством начата работа по исключению непродуктивных посредников. Министерствами индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции и Агентством по защите и развитию конкуренции вырабатываются меры по исключению лишних звеньев в цепочке поставок угля для населения и поэтапному увеличению объемов угля, реализуемых через товарную биржу.

Данная работа находится на особом контроле Правительства.

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