Вопросы тарифов на услуги подъездных путей обсудили в Правительстве

Как сообщает primeminister.kz, в ходе проведенного анализа уполномоченными органами определены 86 субъектов естественных монополий, по которым будут проведены соответствующие мероприятия относительно достоверности стоимости указанных услуг.

По итогам принимаемых мер снижены тарифы ряда субъектов. К примеру, стоимость услуг для компании Knauf (производитель строительных материалов в Алматинской области) и АО «Казхром» (производитель феррохрома в Актюбинской области) снижена с 2117,98 тенге вагон/км до 147,3 тенге вагон/км.

Указанные меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечную стоимость продукции данных компаний.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля текущего года снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющего услуги предоставления подъездных путей в ряде регионов страны (г. Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанская области).

Работа Правительства в данном направлении будет продолжена.