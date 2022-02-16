Портрет участников массовых беспорядков представили в Генпрокуратуре

Килымжанов сообщил, что по состоянию на 16 февраля по всем расследуемым Генпрокуратурой, МВД, КНБ и антикоррупционной службой уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 членов организованных преступных групп.

Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы. Елдос Килымжанов

Он также озвучил результаты анонимного опроса, проведенного среди задержанных.

Каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду путем кражи чужого имущества. Елдос Килымжанов

Замначальника 1 Службы Генпрокуратуры сообщил, что отдельные лица целенаправленно действовали для того, чтобы посеять панику, страх среди населения и парализовать деятельность госорганов.

Для этого они нападали на здания акимата как символ государственной власти, а также блокировали и штурмовали объекты сил правопорядка. Поэтому согласно статье 255 Уголовного кодекса РК такие деяния квалифицируются как акты терроризма. Елдос Килымжанов

Ранее президенту Касым-Жомарту Токаеву доложили о ходе расследования январских событий.