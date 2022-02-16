363 жалобы на пытки поступило в прокуратуру после январских событий

Проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения.

С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 157 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест или личное поручительство. Указанные цифры неокончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается. Елдос Килымжанов

Отмечается, что прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам.

Также особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов.

По пыткам. На данный момент в прокуратуру поступило 363 таких жалобы. В производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия. Специальными прокурорами принято в производстве восемь дел. Елдос Килымжанов

Он уточнил, что в производстве находятся инциденты с задержанными на стадионе «Динамо» в городе Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс.