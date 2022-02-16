21:07 16.02.2022
363 жалобы на пытки поступило в прокуратуру после январских событий
Фото: Zakon.kz
Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК рассказал о том, что сотрудники прокуратуры в тесном взаимодействии с правозащитными организациями ежедневно проверяют условия содержания задержанных и арестованных, передает Zakon.kz.
Проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения.
С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов 157 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест или личное поручительство. Указанные цифры неокончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается. Елдос Килымжанов
Отмечается, что прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам.
Также особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов.
По пыткам. На данный момент в прокуратуру поступило 363 таких жалобы. В производстве антикоррупционной службы находится 178 уголовных дел о недозволенных методах следствия. Специальными прокурорами принято в производстве восемь дел. Елдос Килымжанов
Он уточнил, что в производстве находятся инциденты с задержанными на стадионе «Динамо» в городе Атырау, заявления Батырбаева, несовершеннолетнего Есболатулы и других лиц о применении насилия в здании полиции Алматинской области, а также иные факты, вызвавшие общественный резонанс.
Каждое уголовное дело находится на контроле. Даны конкретные указания. Назначены процессуальные прокуроры. Прокуратурой совместно с правоохранительными органами принимаются все меры для установления обстоятельств произошедших событий, а также обеспечения принципа неотвратимости наказания с неукоснительным соблюдением законности и конституционных прав граждан.Елдос Килымжанов