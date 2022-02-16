Факты нападений на полицейских и военных озвучили в МВД

В производстве следователей органов внутренних дел находится 2565 уголовных дел, по которым под стражей содержится 271 лицо. Все решения о задержании и избрании меры пресечения принимаются в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона с обязательным согласованием с прокуратурой и с санкции суда. Санжар Адилов

По данным Министерства здравоохранения, во время указанных событий за медицинской помощью обратились 1726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями – 673, с ножевыми и колотыми ранениями – 469, телесными повреждениями – 431.

Согласно озвученным данным, больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на город Алматы (686), Алматинскую (336), Кызылординскую (164) и Жамбылскую (153) области. В городе Шымкенте и Восточно-Казахстанской области зарегистрировано по 126 обращений гражданских лиц.

Несомненно, ряд из них получили ранения во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В основном это доказывается видеозаписями. По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается. Санжар Адилов

Он напомнил, что во время беспорядков различные телесные повреждения получили более 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

В их числе есть получившие огнестрельные и ножевые ранения, другие тяжкие увечьями. На сегодня в больницах остаются 273 сотрудника и военнослужащих.

Часть из них до сих пор находится в реанимации. К сожалению, они не смогут дальше работать, практически стали инвалидами. Кадры жестокого избиения сотрудников и военных, а также нападения на административные и другие здания в достаточном количестве имеются в социальных сетях, а многие из них распространены самими участниками беспорядков. Санжар Адилов

По словам руководителя, в основном именно по этим видеозаписям сейчас устанавливаются лица, участвовавшие в преступных атаках.

В пример Адилов привел двух жителей города Атырау, которые 5 января на одной из центральных улиц города подвергли жестокому избиению сотрудников полиции, задействованных в охране здания акимата области.

Нападавшие, повалив на землю одного сотрудника, пинали его и били палкой, другого – ногами и руками по голове, а также нанесли серьезные увечья каской. В этом же городе участники беспорядков, заблокировав автомашину скорой помощи, повторно избили раненых сотрудников полиции, следовавших в больницу. По этим фактам установлены четверо жителей Атырау, которые с санкции суда арестованы. Санжар Адилов

Также он сообщил, что в Кызылорде задержан житель города, который 5 января направил захваченную у военных автомашину КАМАЗ на таран оцепления силовиков, обеспечивавших охрану общественного порядка. В результате наезда транспорта сотрудник Нацгвардии, 19-летний призывник, скончался на месте.

Родители остались без единственного сына, при жизни он занимался программированием и увлекался философией. Обучался в Карагандинском техническом университете. Строил большие планы на жизнь, мечтал стать IT-специалистом. В этот же день еще один нападавший этого города, завладев другой автомашиной КАМАЗ у военных, с целью дестабилизации работы ЦОУ путем наезда умышленно повредил опору электропередач и вывел из строя камеры видеонаблюдения. Затем в целях захвата здания Местной полицейской службы въехал в ворота забора. В обоих случаях подозреваемые с санкции суда арестованы, их вина также доказана видеозаписями. Аналогичные факты имели место и в ряде регионов страны, особенно в Алматы. Санжар Адилов

Он добавил, что в Алматы задержаны шестеро лиц, которые во время массовых беспорядков для причинения телесных повреждений силовикам изготовили металлические прутья и, следуя по улицам города на автомашине «Газель», раздавали их протестующим.

Глава департамента отметил, что в нападениях применялась технология «гибридной атаки», а продуманный план включал в себя организацию мирного митинга и под его прикрытием вход в город боевых групп и пробуждение «спящих ячеек».