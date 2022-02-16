Деньги, драгоценности и техника: что изъяли у мародеров

Продолжаются мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия. На сегодня общее количество изъятого оружия составляет 967 единиц и более 19 тыс. боеприпасов. Так, в Талдыкоргане задержаны трое жителей этого города, которые 5 января, принимая активное участие в массовых беспорядках, из здания Управления полиции города похитили семь пистолетов Макарова и один автомат Калашникова. Похищенное оружие изъято, подозреваемые с санкции суда арестованы. Санжар Адилов

Всего, по его словам, добровольно сдано 68 единиц оружия. На брифинге заверили, что добровольная сдача обнаруженного оружия не влечет ни уголовной, ни административной ответственности.

Он добавил, что в результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму 110 млн тенге, в том числе 10 автомашин, 301 единица бытовой техники, 188 единиц ювелирных изделий, 250 сотовых телефонов, 16 млн тенге, 472 единицы одежды.

Изучение образа жизни и личностей подозреваемых показывает, что третья часть из них ранее судимые – 113, в том числе за убийства, изнасилования, разбои, причем, восемь лиц находились в республиканском розыске за такие преступления, как кражи и грабежи. Санжар Адилов

Он напомнил, что с целью поддержания общественного порядка после снятия режима ЧП по всей стране проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в котором задействовано свыше 17 тыс. сотрудников ОВД.

По информации МВД, в данное время зарегистрировано 10 435 преступлений, из них раскрыто 7014, в том числе 1833 ранее совершенных.