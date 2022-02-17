Годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиками в Московской области

Как сообщают РИА Новости, в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с отравлением, предположительно наркотическим веществом растительного происхождения, доставлен мальчик 2021 года рождения.

Отмечается, что родители ребенка не состоят на профучете.

В данное время мальчик находится под наблюдением врачей.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.