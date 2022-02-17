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00:44 17.02.2022

Годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиками в Московской области

дорога Фото: Zakon.kz
В региональном Главке МВД России рассказали, что полиция проводит проверку по факту отравления малыша в городе Мытищи, передает Zakon.kz.

Как сообщают РИА Новости, в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с отравлением, предположительно наркотическим веществом растительного происхождения, доставлен мальчик 2021 года рождения.

Отмечается, что родители ребенка не состоят на профучете.

В данное время мальчик находится под наблюдением врачей.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Елена Беляева
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