00:44 17.02.2022
Годовалый ребенок попал в больницу с отравлением наркотиками в Московской области
Фото: Zakon.kz
В региональном Главке МВД России рассказали, что полиция проводит проверку по факту отравления малыша в городе Мытищи, передает Zakon.kz.
Как сообщают РИА Новости, в дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что с отравлением, предположительно наркотическим веществом растительного происхождения, доставлен мальчик 2021 года рождения.
Отмечается, что родители ребенка не состоят на профучете.
В данное время мальчик находится под наблюдением врачей.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.