01:21 17.02.2022
Неходячего павлодарца обнаружили в колодце
Фото: @otdel_soczashita_pvl
Мобильная группа центра ресоциализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, достала мужчину из колодца по улице Исы Байзакова за домом 145, передает Zakon.kz.
Как сообщает Pavlodarnews.kz, полицейские сообщили сотрудникам центра о мужчине, который самостоятельно не мог выбраться из шахты колодца. Соцработники пообещали разобраться в ситуации и оказать пострадавшему помощь.
Отмечается, что в учреждении людям без определенного места жительства помогают получить социальные и медицинские услуги.