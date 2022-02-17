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01:21 17.02.2022

Неходячего павлодарца обнаружили в колодце

Павлодар Фото: @otdel_soczashita_pvl
Мобильная группа центра ресоциализации людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, достала мужчину из колодца по улице Исы Байзакова за домом 145, передает Zakon.kz.

Как сообщает Pavlodarnews.kz, полицейские сообщили сотрудникам центра о мужчине, который самостоятельно не мог выбраться из шахты колодца. Соцработники пообещали разобраться в ситуации и оказать пострадавшему помощь.

Отмечается, что в учреждении людям без определенного места жительства помогают получить социальные и медицинские услуги.

Елена Беляева
Павлодар
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