Неходячего павлодарца обнаружили в колодце

Как сообщает Pavlodarnews.kz, полицейские сообщили сотрудникам центра о мужчине, который самостоятельно не мог выбраться из шахты колодца. Соцработники пообещали разобраться в ситуации и оказать пострадавшему помощь.

Отмечается, что в учреждении людям без определенного места жительства помогают получить социальные и медицинские услуги.