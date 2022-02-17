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06:04 17.02.2022

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков попал в больницу

Гоблин перевод Фото: Instagram/goblin_oper
Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин», опубликовал фото из больничной палаты. Блогер не уточнил, по какой причине его госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

Подписчики Пучкова раскрыть причины госпитализации, однако он не ответил на вопросы.

Значительная часть пользователей пожелали автору постов скорейшего выздоровления.

60-летний Дмитрий Пучков – писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр. Он известен аудитории своими, как он называет «правильными» переводами зарубежных фильмов.

Он перевел и озвучил такие фильмы, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Карты, деньги, два ствола» и «Большой Куш» Гая Ричи.

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