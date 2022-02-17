Переводчик и блогер Дмитрий Пучков попал в больницу

Подписчики Пучкова раскрыть причины госпитализации, однако он не ответил на вопросы.

Значительная часть пользователей пожелали автору постов скорейшего выздоровления.

60-летний Дмитрий Пучков – писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр. Он известен аудитории своими, как он называет «правильными» переводами зарубежных фильмов.

Он перевел и озвучил такие фильмы, как «Бешеные псы», «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «Карты, деньги, два ствола» и «Большой Куш» Гая Ричи.