Закрыть мусорный полигон потребовали жители Семея

Жители Семея обратились в прокуратуру с требованием перенести мусорный полигон за черту города. Люди жалуются, что от зловоний и дыма горящей свалки болеют дети и взрослые, сообщает телеканал «Астана».

Осенью горожане обращались к администрации полигона и экологам с просьбой принять экстренные меры. Люди заметили, что отходы не сортируют, а просто сжигают. К примеру, последний крупный пожар на свалке не могли потушить четыре дня. Экологи говорят, проблема даже больше, чем кажется.

Происходит химическая реакция и отходы, когда даже тлеют, не то что горят, уже опасны. И когда дождевая вода, талая вода попадает к отходам, также загрязняется почва. Государственный экологический инспектор по ВКО Мамай Бутабаев

Директор мусорного полигона Рафаил Хазипов отметил, что готов построить новый полигон на землях, которые предоставит акимат города.

Однако предоставление земли – конкурсная процедура. Среда эта конкурентная, есть инвесторы, которые не прочь построить мусороперерабатывающие предприятия.

Чиновники о проблеме знают. Говорят, у самих к компании «Семей-Тазалык» много нареканий. Срыв графика по вывозу мусора в отделе ЖКХ расценивают как повод для поднятия тарифов.

Действующий тариф составляет 190 тенге, вместе с тем на основании жалоб горожан акимат обращался к Хазипову для принятия мер, однако эти требования им игнорируются, более того, Хазипов требует поднять тариф в 2,5 раза. Замруководителя отдела ЖКХ Семея Рашид Шерубаев

Экологи дали заключение: свалку, которая более 30 лет служит источником загрязнения почвы и воздуха, пора закрывать. На новом полигоне, за границами города, должны быть предусмотрены система раздельного сбора и переработка отходов.