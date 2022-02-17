Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 127,

в Алматы – 429,

в Шымкенте – 8,

в Акмолинской области –56,

в Актюбинской области – 36,

в Алматинской области – 78,

в Атырауской области – 11,

в ВКО – 67,

в Жамбылской области – 35,

в ЗКО – 31,

в Карагандинской области – 123,

в Костанайской области – 101,

в Кызылординской области – 3,

в Мангистауской области – 5,

в Павлодарской области – 120,

в СКО – 117,

в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 295 250 случаев.

4 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 396,

в Алматы – 1 036,

в Шымкенте – 455,

в Акмолинской области – 607,

в Актюбинской области – 0,

в Алматинской области – 45,

в Атырауской области – 171,

в ВКО – 30,

в Жамбылской области – 44,

в ЗКО – 26,

в Карагандинской области – 392,

в Костанайской области – 136,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 749,

в СКО – 160,

в Туркестанской области – 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 240 562 человека.