Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 февраля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 127,
в Алматы – 429,
в Шымкенте – 8,
в Акмолинской области –56,
в Актюбинской области – 36,
в Алматинской области – 78,
в Атырауской области – 11,
в ВКО – 67,
в Жамбылской области – 35,
в ЗКО – 31,
в Карагандинской области – 123,
в Костанайской области – 101,
в Кызылординской области – 3,
в Мангистауской области – 5,
в Павлодарской области – 120,
в СКО – 117,
в Туркестанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 295 250 случаев.
4 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 396,
в Алматы – 1 036,
в Шымкенте – 455,
в Акмолинской области – 607,
в Актюбинской области – 0,
в Алматинской области – 45,
в Атырауской области – 171,
в ВКО – 30,
в Жамбылской области – 44,
в ЗКО – 26,
в Карагандинской области – 392,
в Костанайской области – 136,
в Кызылординской области – 20,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 749,
в СКО – 160,
в Туркестанской области – 38.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 240 562 человека.