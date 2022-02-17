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08:00 17.02.2022

Число заболевших КВИ за сутки снизилось в Казахстане

Казахстан COVID-19 Фото: Zakon.kz
В стране за прошедшие сутки зарегистрировали на 159 заболевших меньше, чем днем ранее. Меньше всего случаев в Туркестанской, Мангистауской области и Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 февраля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 127,

  • в Алматы – 429,

  • в Шымкенте – 8,

  • в Акмолинской области –56,

  • в Актюбинской области – 36,

  • в Алматинской области – 78,

  • в Атырауской области – 11,

  • в ВКО – 67,

  • в Жамбылской области – 35,

  • в ЗКО – 31,

  • в Карагандинской области – 123,

  • в Костанайской области – 101,

  • в Кызылординской области – 3,

  • в Мангистауской области – 5,

  • в Павлодарской области – 120,

  • в СКО – 117,

  • в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 295 250 случаев.

4 326 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 396,

  • в Алматы – 1 036,

  • в Шымкенте – 455,

  • в Акмолинской области – 607,

  • в Актюбинской области – 0,

  • в Алматинской области – 45,

  • в Атырауской области – 171,

  • в ВКО – 30,

  • в Жамбылской области – 44,

  • в ЗКО – 26,

  • в Карагандинской области – 392,

  • в Костанайской области – 136,

  • в Кызылординской области – 20,

  • в Мангистауской области – 21,

  • в Павлодарской области – 749,

  • в СКО – 160,

  • в Туркестанской области – 38.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 240 562 человека.

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