08:13 17.02.2022
25 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169+ и 1150 КВИ-), из них в стационарах находятся 5684 пациента, на амбулаторном уровне – 36 635.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 299 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 126,
на аппарате ИВЛ – 97.
Фото: Минздрав РК