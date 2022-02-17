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08:13 17.02.2022

25 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

Казахстан КВИ Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169+ и 1150 КВИ-), из них в стационарах находятся 5684 пациента, на амбулаторном уровне – 36 635.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 299 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 126,

  • на аппарате ИВЛ – 97.

Коронавирус Казахстан 17 февраля

Фото: Минздрав РК

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