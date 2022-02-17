25 казахстанцев скончались от COVID-19 за сутки

На 17 февраля лечение от КВИ продолжают получать 42 319 человек (41 169+ и 1150 КВИ-), из них в стационарах находятся 5684 пациента, на амбулаторном уровне – 36 635.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 299 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 126,

на аппарате ИВЛ – 97.