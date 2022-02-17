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Законодательство РК
09:40 17.02.2022

Ануар Джумадильдаев освобожден от должности главы Комитета казначейства Минфина

Ануар Джумадильдаев, должность, освобождение Фото: primeminister.kz
Освобожден от должности председатель Комитета казначейства Министерства финансов РК. Им с июля 2020 года был Ануар Джумадильдаев, передает Zakon.kz.
Приказом министра финансов Республики Казахстан Джумадильдаев Ануар Серкулович освобожден от должности председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК согласно поданному заявлению.Пресс-служба премьер-министра РК

Ануар Джумадильдаев родился в 1965 году в Кызылординской области. Окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы и Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет.

В 2005 году был назначен заместителем председателя Налогового комитета по Западно-Казахстанской области.

В разные годы возглавлял Комитет финансового контроля и Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

В 2017-2019 годах занимал должность председателя Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

В 2019-2020 годах — председатель Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК.

В июле 2020 года был назначен председателем Комитета казначейства Министерства финансов РК.

Динара Халдарова
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